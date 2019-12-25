На Урале 90-летняя бабушка торговала героином

В ее панталонах нашли 13 г сильнодействующего наркотика.

В Миассе полиция задержала престарелую пенсионерку с крупной партией наркотиков.

Телеграм-канал "ОПЕР Слил" сообщает, что в Миассе по подозрению в сбыте наркотических веществ задержана 90-летняя пенсионерка. При досмотре в ее панталонах было найдено 13 г героина. Это считается крупной партией.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. Сегодня ей будет избрана мера пресечения.

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