На Урале 90-летняя бабушка торговала героином

В Миассе полиция задержала престарелую пенсионерку с крупной партией наркотиков.
Телеграм-канал "ОПЕР Слил" сообщает, что в Миассе по подозрению в сбыте наркотических веществ задержана 90-летняя пенсионерка. При досмотре в ее панталонах было найдено 13 г героина. Это считается крупной партией.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. Сегодня ей будет избрана мера пресечения.
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Фото: pixabay
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