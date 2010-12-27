Тепломагистраль "Полюстровская" стала надежнее

Стабильное теплоснабжение будет в Красногвардейском и Калининском районах.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" повысила надежность тепломагистрали "Полюстровская", сообщила пресс-служба организации. Проведенные работы помогут обеспечить стойкость системы теплоснабжения для трехсот зданий в Калининском и Красногвардейском районе.

В ходе выполнения программы реконструкции теплосетей специалисты подключили 537 метров временного трубопровода, все необходимые подключения жильцов состоялись. В период перекладки основного участка потребители смогут бесперебойно снабжаться теплом и горячей водой.

Цельная реконструкция теплосетей с переключением на постоянную схему (а в данный момент используется сеть-дублер) и последующее благоустройство территории будет проведена в 2020 году.

Ранее депутаты попросили разобраться с ремонтом Лиговского путепровода.

Фото: пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга"