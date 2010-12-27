Депутаты попросили разобраться с ремонтом Лиговского путепровода

Работы на путепроводе не ведутся уже с мая.

Петербургский парламент попросил Александра Беглова повлиять на темпы возобновления работ по реконструкции Лиговского путепровода.

По словам депутата Алексея Цивилева, работы на объекте начались в мае 2018 года, из-за чего движение с четырех полос сократилось до двух. Пробки по пути из Красного села по этой же причине растянулись на час. Вернуть две полосы обещали к сентябрю текущего года, но у подрядчика компании "Пилон" возникли проблемы. Работы на путепроводе не ведутся уже с мая.

В этот же время "Водоканал" и "Теплосеть" начали работы на проспекте Народного Ополчения, по которому водители объезжали пробку.

Нельзя проводить работы, не дав никаких обходов для горожан. Алексей Цивилев

Депутат на заседании ЗакСа предложил обязать нового подрядчика в первую очередь провести установить пять опор, которые позволят запустить две дополнительных полосы на Лиговском путепроводе.

В августе дорога на съезде с Лиговского путепровода станет на одну полосу шире.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга