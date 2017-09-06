Дорога на съезде с Лиговского путепровода станет на одну полосу шире

С 1 сентября съезд с Лиговского путепровода станет шире на одну полосу. Телеведущая Инна Карпушина побывала на месте событий и опубликовала видео на своем канале в Telegram.
Карпушина отметила, что ранее на участке Таллинского шоссе скапливались серьезные пробки, что вызывало недовольство петербургских водителей. Ремонтные работы на перекрытом участке не велись почти год, поэтому жители города обратились к местным властям.
Планируется, что правую полосу на участке от улицы Красных Зорь до АЗС "Газпромнефть" откроют для транспорта к 1 сентября.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамвайное движение на Народной улице встало из-за ДТП с манипулятором.
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