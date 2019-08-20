Трамвайное движение на Народной улице встало из-за ДТП с манипулятором

Скорость движения на Народной улице составляет 2 км/час.

Утром 20 августа на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта образовалась серьезная пробка в обе стороны. Причиной этому стало ДТП, которое произошло на перекрестке, сообщили очевидцы.

На дороге столкнулись трамвай и манипулятор. По словам свидетеля, манипулятор ехал прямо по Дальневосточному, а трамвай от него слева поворачивал направо на Народную улицу.

В результате ДТП образовался серьезный затор от проспекта Большевиков в сторону Дальневосточного проспекта, от Володарского моста в сторону Дальневосточного и от улицы Новоселов до Народной улицы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на трассе "Сортавала" перевернулась фура.

Видео: vk.com/spb_today