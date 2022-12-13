Полярники Горного института подняли ледяной керн возрастом 1 млн лет

Лед взяли из водоёма, который был законсервирован многокилометровым слоем льда. Эволюция в отсутствие солнечного света шла совершенно иным путём – не так, как на всей остальной планете.

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института совместно со специалистами петербургского Горного университета добыли лед, возраст которого более м миллиона лет. Об этом рассказали в телеграм-канале "Лед".

Так, ледяной столб или "керн" залегал на глубине свыше трех с половиной километров. Его подняли из скважины ледника над озером Восток. Этот уникальный географический объект в самом сердце Антарктиды ученые исследуют с 50-х годов прошлого века. Считается, что в водоёме, который был буквально законсервирован многокилометровым слоем льда, эволюция в отсутствие солнечного света шла совершенно иным путём – не так, как на всей остальной планете. Так выглядят кристаллы на срезе, снятые через поляризационный фильтр.

Благодаря льду, который удалось поднять из глубин материка, ученые смогут сделать выводы о цикличности климатических изменений прошлого и составить прогнозную модель будущих.

Ранее из Антарктиды в Петербург доставили лёд, которому более 500 лет. В Петербурге займутся исследованием льда, который подняли с глубины 3 453 метра на антарктической станции "Восток". Ученые смогут получить данные о климатических процессах, которые происходили на Земле на протяжении нескольких миллионов лет. Благодаря исследованиям удастся понять, как будет меняться климат на планете в будущем.

Фото: Pxhere

