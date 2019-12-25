Из Антарктиды в Петербург доставили лёд, которому более 500 лет

Благодаря исследованиям льда удастся понять, как будет меняться климат на планете в будущем.

Во вторник, 12 апреля, из Антарктиды в Петербург прибыло научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников". Ученые-полярники привезли ледяной керн возрастом 567 тысяч лет. Об этом рассказали в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

В Петербурге займутся исследованием льда, который подняли с глубины 3 453 метра на антарктической станции "Восток". Ученые смогут получить данные о климатических процессах, которые происходили на Земле на протяжении нескольких миллионов лет. Благодаря исследованиям удастся понять, как будет меняться климат на планете в будущем.

Ранее в Петербург вернулось научное судно "Академик Федоров" из Антарктиды. После долгой экспедиции в Антарктике в город прибыли - 9 учёных и 65 членов экипажа - полярники со станций Прогресс, Восток, Мирный, Новолазаревская, Беллинсгаузен.

Фото: Telegram / ЛЁД

