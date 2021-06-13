В Петербург вернулось научное судно "Академик Федоров" из Антарктиды

После долгой экспедиции в Антарктике в город прибыли - 9 учёных и 65 членов экипажа - полярники со станций Прогресс, Восток, Мирный, Новолазаревская, Беллинсгаузен.

В воскресенье, 13 июня, в Петербург из 66-й Российской антарктической экспедиции вернулось научное судно "Академик Фёдоров". Об этом рассказали в сообщении официального Telegram-канала ААНИИ "Лед".

После долгой экспедиции в Антарктике в город прибыли - 9 учёных и 65 членов экипажа - полярники со станций Прогресс, Восток, Мирный, Новолазаревская, Беллинсгаузен. В пять часов утра судно прошло по Кронштадтскому корабельному фарватеру и направилось в порт.

Судно шло от берегов Антарктиды почти полтора месяца. На борту "Академика Федорова" прибыли зимовочные составы "Прогресс", "Восток", "Мирный", "Новолазаревская", "Беллинсгаузен", а также транспортный отряд.

На сегодняшний день в Антарктиде работает около 110 станций, в том числе 42 круглогодичных. Россия имеет в Антарктике пять круглогодичных научных станций и пять сезонных. На самом южном континенте непрерывно работает Российская антарктическая экспедиция.

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Видео: Telegram / ЛЁД