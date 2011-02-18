Полярный эколог рассказала, чем можно заняться на локдауне

Эколог дала нетривиальный совет о том, как можно приспособиться и из всего извлечь выгоду.

Полярный эколог, руководитель проекта "Открытый океан" Мария Гаврило месяцами живет в заточении на Северном полюсе. Мария Гаврило рассказала о принятии ситуации, попытках адаптироваться, и как увидеть в локдауне что-то хорошее в беседе с "Невскими новостями".

По словам Гаврило, нужно сначала посмотреть на эту ситуацию как на данность"раз мы с ней сделать ничего не можем, значит, надо адаптироваться". Эколог дала нетривиальный совет о том, как можно приспособиться и из всего извлечь выгоду.

Если у вас есть лимон, не надо его лизать и думать, как это кисло. Надо сделать из него лимонад. Раз появилось такое обстоятельство, что и мы оказались в этом локдауне — значит, нужно использовать его для того, что мы бы не сделали, если бы этого не случилось. Мария Гаврило, полярный эколог, руководитель проекта "Открытый океан"

Чтобы не заскучать и не сойти с ума в четырех стенах, Гаврило советует почитать любимую книжку, заняться уборкой или перестановкой дома, или взять свою семью и отправиться гулять по Петербургу, пока его не накрыл снег и морозы.

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