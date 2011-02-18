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В Приморье спасли ребенка, запертого в машине на железнодорожных путях

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Региональная транспортная прокуратура организовала проверку.

На территории базы в Уссурийском городском округе Приморского края внутри автомобиля, оставленном на железнодорожных путях, обнаружили ребенка. Об этом сообщается на странице "ДПС - Контроль. Уссурийск" в социальной сети Instagram.

По сообщениям очевидцев, машина частично перегораживала проезд для поезда. В машине находилась несовершеннолетняя девочка, родителей рядом не оказалось. В ситуацию вмешались прохожие. Он попросили ребенка изнутри открыть дверь, после чего коробку передач удалось переключить на "нейтралку" и откатить машину с путей. 

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

Сегодня, в информационных ресурсах размещено видео об оставлении родителями своего ребенка в автомобиле, который находился на железнодорожных путях <…> По данному факту организована прокурорская проверка, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

из сообщения Дальневосточной транспортной прокуратуры

Ранее на станции метро в Екатеринбурге женщина решила прогуляться по рельсам. 

Видео: Instagram/dps_usk

Теги: железная дорога, оставление в опасности, приморье, уссурийск
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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