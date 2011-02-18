В Приморье спасли ребенка, запертого в машине на железнодорожных путях

Региональная транспортная прокуратура организовала проверку.

На территории базы в Уссурийском городском округе Приморского края внутри автомобиля, оставленном на железнодорожных путях, обнаружили ребенка. Об этом сообщается на странице "ДПС - Контроль. Уссурийск" в социальной сети Instagram.

По сообщениям очевидцев, машина частично перегораживала проезд для поезда. В машине находилась несовершеннолетняя девочка, родителей рядом не оказалось. В ситуацию вмешались прохожие. Он попросили ребенка изнутри открыть дверь, после чего коробку передач удалось переключить на "нейтралку" и откатить машину с путей.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

Сегодня, в информационных ресурсах размещено видео об оставлении родителями своего ребенка в автомобиле, который находился на железнодорожных путях <…> По данному факту организована прокурорская проверка, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования. из сообщения Дальневосточной транспортной прокуратуры

Ранее на станции метро в Екатеринбурге женщина решила прогуляться по рельсам.

Видео: Instagram/dps_usk