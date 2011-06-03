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На станции метро в Екатеринбурге женщина решила прогуляться по рельсам

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На месте происшествия появились врачи скорой помощи.

ЧП на путях произошло на станции метро "Проспект Космонавтов" в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне днем, 7 октября. Очевидцы заметили, как пассажирка вышла на пути и стала ходить по нижней части станции, едва не попав под приближающийся поезд.

Обошлось без жертв – поезд остановился перед тем, как въехать на платформу. Полицейские быстро сопроводили женщину до выхода с путей и позже задержали ее. На месте происшествия появились и врачи скорой помощи.

Названы самые популярные у туристов регионы России. Информацией с журналистами поделилась исполняющий директор российской Ассоциации  туроператоров. В список вошел и Екатеринбург.

Видео: Instagram/Evgeniy181

Теги: екатеринбург, метро, психическое здоровье
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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