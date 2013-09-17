В АТОР рассказали о показателях по внутреннему туризму в стране.

Названы самые популярные у туристов регионы России. Информацией с журналистами поделилась исполняющий директор российской Ассоциации туроператоров. Майя Ломидзе выступила от АТОР на онлайн-саммите Travelpayouts. В число ведущих субъектов РФ по данному направлению (внутреннего туризма) попали Кубань, Крым, Московская область и Петербург. Они приняли около 58 млн человек.

Мы видим динамику в +15-20% относительно уровня 2019 года. Есть регионы-исключения, которые недосчитались туристов, но это несущественное снижение с допандемийным периодом. Майя Ломидзе, глава АТОР

За первые девять месяцев 2021 года Краснодарский край посетили около 14,5 млн путешественников, Подмосковье - 10,2 млн человек, полуостров Крым - 8,3 миллиона, Санкт-Петербург — 3 миллион. Также в списке лидируют Татарстан, Иркутская область и Екатеринбург.

Около 3,3 млн россиян посетили Турцию с начала года.

Фото и видео: Travelpayouts Russia