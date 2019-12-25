Полянское сельское поселение участвует в программе "Земский учитель"

В местную школу приедет педагог из Самарской области.

В Приветнинской школе, которая находится в Полянском поселении Выборгского района, будет работать новый педагог из Самарской области. Преподавательница русского языка и литературы прошла отбор среди 9-ти претендентов в рамках государственной программы "Земский учитель". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Проект направлен на повышение качества кадров в сфере образования. Перед приемом новой сотрудницы на работу состоялось предварительное заседание по отбору кандидатов на право получения иногородним специалистом единовременной денежной компенсации в размере миллиона рублей.

Отметим, что финансовую поддержку оказывают преподавателям, переехавшим работать в сельскую местность с населением до 50 000 человек за 200 км от изначального места проживания.

Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района поздравила социальных работников.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО