Администрация Выборгского района поздравила социальных работников

Руководители получили благодарственные письма.

В понедельник, 8 июня, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов лично поздравил руководителей учреждений соцсферы с профессиональным праздником, вручив им благодарственные письма. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В поздравительной грамоте Геннадий Орлов и глава Выборгского района Дмитрий Никулин пожелали всем причастным к профессии здоровья, оптимизма, процветания и благополучия:

Благодарим вас за самоотверженный труд, доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, чуткое и бережное отношение к людям, умение дарить всем, кто нуждается в заботе, радость каждого дня и вселять веру в собственные силы. отметили представители МО

Кроме того, к поздравлениям по видеосвязи присоединился губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, выразив свою признательность соцработникам, которые каждый день трудятся во благо местных жителей.

Отметим, что в данный момент на территории Выборгского района оказанием социальной поддержки занимаются 4 организации. Среди них – "Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения",

филиал "Центра социальной защиты населения", "Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения "Добро пожаловать!"" и "Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе открываются офисы Петербургской сбытовой компании.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО