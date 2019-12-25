Администрация Выборгского района поздравила социальных работников

В понедельник, 8 июня, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов лично поздравил руководителей учреждений соцсферы с профессиональным праздником, вручив им благодарственные письма. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
В поздравительной грамоте Геннадий Орлов и глава Выборгского района Дмитрий Никулин пожелали всем причастным к профессии здоровья, оптимизма, процветания и благополучия:
Благодарим вас за самоотверженный труд, доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, чуткое и бережное отношение к людям, умение дарить всем, кто нуждается в заботе, радость каждого дня и вселять веру в собственные силы.
отметили представители МО
Кроме того, к поздравлениям по видеосвязи присоединился губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, выразив свою признательность соцработникам, которые каждый день трудятся во благо местных жителей.
Отметим, что в данный момент на территории Выборгского района оказанием социальной поддержки занимаются 4 организации. Среди них – "Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения",
филиал "Центра социальной защиты населения", "Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения "Добро пожаловать!"" и "Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов".
Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе открываются офисы Петербургской сбытовой компании.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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