В Выборгском районе открываются офисы Петербургской сбытовой компании

Центры появятся в Выборге и Рощино.

В этом году в Выборге и поселке Рощино Выборгского района открываются единые центры обслуживания АО "Петербургская сбытовая компания" и АО "ЕИРЦ ЛО". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, в Выборге офис откроется 1 сентября на Железнодорожной улице, 2. В Рощино открытие намечено на 1 декабря по адресу: Советская улица, 57.

АО "Петербургская сбытовая компания" направила администрации Выборгского района уведомлении о том, что мероприятия проводятся в целях улучшения качества обслуживания населения.

Ранее мы рассказали о том, что дорогу Выборг-Светогорск откроют на год раньше срока.

Фото: pesc.ru