В СБ ООН напомнили о том, что Россия борется с нацизмом.

Заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский рассказал, как Запад отодвигает перспективы мирного урегулирования на Украине. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН дипломат пояснил, что Москва достигнет цели специальной военной операции военным путем, если ситуация продолжится. Спикер напомнил коллегам о том, что России бросил вызов "коварный враг, как и 80 лет назад". По его словам, противники намерены уничтожить страну и ее культуру, а киевский режим в этой задачи является только орудием в руках.

Если коллективный Запад своими поставками оружия продолжит отодвигать перспективы мира на Украине, значит, все цели нашей специальной военной операции будут достигнуты военным путем. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН



Дмитрий Полянский пояснил, что ВС РФ обязаны остановить киевский режим ради будущего России и будущего ее детей, а также ради украинцев и тех детей, отцов которых преступный режим президента Владимира Зеленского посылает на братоубийственную войну и верную смерть "как пушечное мясо". Долгом для РФ Полянский видит остановку "зарвавшихся киевских нацистских преступников", что "прекрасно понимает" большинство украинских граждан. Согласно данным УВКБ, из восьми миллионов покинувших Украину беженцев, почти три миллиона направились именно в Россию.

В постпредстве РФ при ООН указали на призывы Запада к "разделу России".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций