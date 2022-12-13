В постпредстве РФ при ООН указали на призывы Запада к "разделу России"

Дмитрий Полянский напомнил о высказываниях Аны Фотыги о преимуществах "падения России".

Призывы к "разделу России" открыто звучат в странах коллективного Запада, а некоторых из них можно услышать даже об этнических чистках в отношении русских людей. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности сделал заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат обратил внимание на то, что европейский депутат от Польши Анна Фотыга в авторской статье для новостного портала "Юрактив" написала об идее осудить формирование "свободных и независимых государств на построссийском пространстве". В Варшаве сочли, что распад России имеет для Запада много очевидных преимуществ.

. На это обратил внимание в своем выступлении в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

За последние месяцы мы убедились в том, что антироссийские прожекты в головах наших бывших западных партнеров никуда не делись. Самые ретивые из них, из числа младоевропейцев, вообще вознамерились под шумок окончательно решить русский вопрос. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

В постпредстве России заметили, что могли бы относиться к этим польским высказываниям как к бреду и позиции одной отдельно взятой женщины, однако аналогичные слова повторяются не только в Варшаве, но также Риге, Таллине, Вильнюсе и в других восточноевропейских столицах. Подобные мероприятия фиксируются в стенах Европейского парламента.

Постпредство РФ при ООН: военные действия идут не с Украиной, а с коллективным Западом.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций