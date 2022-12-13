Постпредство РФ при ООН: военные действия идут не с Украиной, а с коллективным Западом

Дмитрий Полянский рассказал о тм, что Москве противостоит Запад, а Киев - лишь инструмент в его руках.

Коллективный Запад сделал Украину своим инструментом в геополитической борьбе против России. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности сделал заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил, что миллионы украинских граждан выбрали совместное будущее с Москвой, так как долгое время угнетались киевским режимом. В России также верят в достижение этого будущего, поэтому будут его приближать всеми возможными способами. В Кремле предпочитают реализовать паны мирными методами, однако "позиция всем известна". Речь идет о том, что цели СВО будут достигнуты военными способами, если Запад не прекратит наращивать военные поставки Киеву.

и именно с ним идут боевые действия. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

Каждому здравомыслящему человеку уже понятно, что сегодня военные действия ведутся не между Украиной и Россией, а между Россией и коллективным натовским Западом, использующим Украину в качестве орудия в своем геополитическом крестовом походе против России. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Зампостпреда при ООН Полянский: родные украинских пленных просят не возвращать их домой.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций