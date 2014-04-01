Полянский объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом

Дипломат объяснил, почему Анна Евстигнеева не взяла слово на онлайн-встрече постпредов СБ ООН при участии Байдена.

Первый заместитель постоянного представителя Москвы в Совете безопасности ООН Дмитрий Полянский объяснил отказ России выступать на встрече с американским президентом Джо Байденом. Дипломат уточнил, что принимая во внимание недавние события в двусторонних отношениях между Кремлем и Белым домом было бы нелогичным поступком что-либо говорить.

Почему Россия отказалась говорить в отличие от других членов СБ? Ну, вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с США сейчас подвергается глубокому анализу. Дмитрий Полянский, российский дипломат

Напомним, что американский лидер в марте текущего года провел онлайн-встречу с постпредами стран СБ ООН. От России в мероприятии принимала участие заместитель постпреда РФ Анна Евстигнеева. Она не брала слова для выступления. Дипломаты считают, что вели себя вежливо, но им тяжело говорить в таких ситуациях, понимая контекст.

Видео: Youtube/RussiaUN