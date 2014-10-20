В СБ ООн вспомнили о Фаине Савенковой, которая обращалась за помощью.

Первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский заявил о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не помог исключить из перечня украинского сайта "Миротворец" девочку из Луганска. Речь идет о Фаине Савенковой. Соответствующей информацией дипломат поделился с иностранными коллегами на заседании Совета Безопасности.

Мы обращались к генеральному секретарю ООН за содействием в изъятии личных данных ребенка с сайта украинских неонацистов в целях ее защиты, но, к сожалению, так и не увидели результата. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Напомним, что в октябре 2021 года девочка из Луганска попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, которые якобы представляют угрозу для Украины. После этого Фаина записала видеообращение к членам СБ ООН с просьбой не забывать о детях Донбасса. Она сочла, что они имеют право на мирную жизнь и детство. Офис генсека Всемирной организации призвал не использовать несовершеннолетних граждан в политических целях. Также Фаина Савенкова написала письмо лично генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью. Копия документа была направлена в ЮНИСЕФ.

Полянский: Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций