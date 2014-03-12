Полузащитник "Зенита" Жерсон признался, что осень в Петербурге для него как зима

Бразильский футболист "Зенита" рассказал, как переживает петербургские холода.

Бразильский полузащитник "Зенита" Жерсон поделился впечатлениями о холодной погоде в России и признался, что даже осень в Санкт-Петербурге ощущается для него как мороз. Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба.

Игрок отметил, что после переезда из родного Рио-де-Жанейро ему пришлось привыкать к петербургскому климату. По словам Жерсона, прохлада ощущается особенно сильно по утрам, однако во время тренировок дискомфорт быстро проходит.

Жерсон перешел в "Зенит" 13 июля 2025 года. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2029/2030. С момента подписания соглашения полузащитник успел провести семь матчей в Мир РПЛ и одну встречу в Кубке России, забив один гол.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)