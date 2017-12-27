Полузащитник "Зенита" Паредес получил несерьезную травму в товарищеской игре с "Копенгагеном"

Леандро Паредес травмировался в матче с "Копенгагеном".

Как сообщается, после товарищеской игры “Зенита” с “Копенгагеном”, полузащитник Леандро Паредес получил травму ноги.

Футболист, выступающий за петербургскую команду, повредил плюсневую кость. На официальном сайте ФК отмечается, что по мнению специалистов, угрозы здоровью спортсмена нет.