Полузащитник "Зенита" Паредес получил несерьезную травму в товарищеской игре с "Копенгагеном"

Как сообщается, после товарищеской игры “Зенита” с “Копенгагеном”, полузащитник Леандро Паредес получил травму ноги.
Футболист, выступающий за петербургскую команду, повредил плюсневую кость. На официальном сайте ФК отмечается, что по мнению специалистов, угрозы здоровью спортсмена нет.
Напомним, что вчера в Дубае состоялась выездная игра команды против “Копенгагена”. “Зенитовцы” выиграли матч со счетом 5:0. Это победа стала первой на сборах в этом году. Голы забили Андрей Панюков, Антон Заболотный, Матиас Креневиттер и Александр Кокорин.