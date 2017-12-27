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Полузащитник "Зенита" Паредес получил несерьезную травму в товарищеской игре с "Копенгагеном"
Сегодня, 8:29
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lesjasap
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Полузащитник "Зенита" Паредес получил несерьезную травму в товарищеской игре с "Копенгагеном"

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Леандро Паредес травмировался в матче с "Копенгагеном".

Как сообщается, после товарищеской игры “Зенита” с “Копенгагеном”, полузащитник Леандро Паредес получил травму ноги.
 
Футболист, выступающий за петербургскую команду, повредил плюсневую кость. На официальном сайте ФК отмечается, что по мнению специалистов, угрозы здоровью спортсмена нет. 
 
Напомним, что вчера в Дубае состоялась выездная игра команды против “Копенгагена”. “Зенитовцы” выиграли матч со счетом 5:0. Это победа стала первой на сборах в этом году. Голы забили Андрей Панюков, Антон Заболотный, Матиас Креневиттер и Александр Кокорин.
Теги: дубаи , зенит , игрок , копенгаген , паредес , повреждение , полузащитник , сборы , спорт , товарищеская игра , футбол
Категории: Новости СПб Спорт

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