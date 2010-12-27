В сборной России рассказали о характере травмы Далера Кузяева

Игрок "Зенита" и сборной чувствует дискомфорт в зоне стопы.

В штабе сборной России по футболу рассказали о состоянии Далера Кузяева. Накануне стало известно, что игрок "Зенита" и национальной команды получил травму на тренировке.

Утром 26 марта в Twitter сборной России появилось сообщение, посвященное здоровью атакующего полузащитника. В нем говорится, что во время разминки Далер Кузяев почувствовал дискомфорт в области стопы. Неприятные ощущения не прошли со временем. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока "Зенита". Его отправили на дополнительное обследование, после которого россиянин вернется в распложение сине-бело-голубых.

Ранее мы писали, что сборная России заселилась в гостиницу в Санкт-Петербурге.

Фото: ФК "Зенит", официальный сайт