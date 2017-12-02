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Сборная России заселилась в гостиницу в Санкт-Петербурге
Сегодня, 11:22
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alexandra08
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Сборная России заселилась в гостиницу в Санкт-Петербурге

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Уже во вторник спортсмены сыграют товарищеский матч со сборной Франции.

Футболисты сборной России прибыли в Петербург в минувшее воскресенье. Об этом вчера сообщило издание "Спорт - Экспресс". Российских игроков поселили в отель около Дворцовой площади.

Уже во вторник спортсмены сыграют товарищеский матч со сборной Франции. Известно, что игру пропустит  полузащитник Роман. Зобнин. Недавно футболист повредил мениск. Однако в составе сборной был замечен Далер Кузяев, который также получил травму на тренировке перед вылетом из Москвы.

Известно, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов проведет пресс-конференцию вместе с одним из игроков команды.  После футболисты проведут последнюю тренировку перед матчем.

Встреча сборных России и Франции пройдет во вторник, 27 марта. Игроки выйдут на поле  стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

Теги: сборная россии по футболу , сборная франции по футболу , стадион санкт петербург , футболисты
Категории: Новости СПб

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