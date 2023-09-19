Полузащитник "Гавра" Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции

Он также сообщил, что начал учить французский язык.

Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции. Его слова приводит Prime Video Sport France.

По словам 30-летнего футболиста, ему нравится новый этап жизни. Он также сообщил, что начал учить французский язык. Кузяев добавил, что учить язык не так сложно, но в нем есть свои детали.

Напомним, Далер Кузяев перешел из "Зенита" в "Гавр" в июле 2023 года. В составе новой команды полузащитник провел пять матчей в чемпионате Франции и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" исключил Александра Ерохина из заявки в РПЛ.

Видео: Prime Video Sport France