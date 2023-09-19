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Полузащитник "Гавра" Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции

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Он также сообщил, что начал учить французский язык.

Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции. Его слова приводит Prime Video Sport France.

По словам 30-летнего футболиста, ему нравится новый этап жизни. Он также сообщил, что начал учить французский язык. Кузяев добавил, что учить язык не так сложно, но в нем есть свои детали.

Напомним, Далер Кузяев перешел из "Зенита" в "Гавр" в июле 2023 года. В составе новой команды полузащитник провел пять матчей в чемпионате Франции и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" исключил Александра Ерохина из заявки в РПЛ.

Видео: Prime Video Sport France

Теги: далер кузяев, фк гавр, франция
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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