Полузащитник "Зенита" Глушенков объяснил, почему не празднует голы
Сегодня, 13:48
В нынешнем сезоне полузащитник забил восемь голов во всех турнирах.

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков объяснил, почему не празднует голы. Об этом он рассказал "РИА Новости".

По словам 26-летнего игрока, он не чувствует необходимости в праздновании забитых мячей. При этом Глушенков отметил, что может вновь показать после гола свой фирменный жест со скрещенными пальцами, но это будет зависеть от его желания.

Просто так хочется. Кто-то празднует, а я - нет.

Максим Глушенков, полузащитник "Зенита"

Максим Глушенков играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и забил восемь голов.

Ранее Педро высказался о неудачном старте "Зенита" в новом сезоне.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)

