Полузащитник "Зенита" Ерохин развел Дворцовый мост

Акция, в которой принял участие футболист, должна привлечь внимание болельщиков к проблемам детей, нуждающихся в лечении.

В ночь на 24 мая, полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Александр Ерохин развел Дворцовый мост в рамках благотворительной акции "Давай-Давай!".

Участие Ерохина в столь необычной ипостаси объясняется сбором средств на лечение Артема Клюшина из Самары. У полуторагодовалого мальчика диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Шанс справиться с болезнью – протонная терапия, на которую требовалось более двух миллионов рублей. После того, как нужная сумма была собрана, полузащитник "Зенита" и принял участие в разводке переправы над Невой.

Футболисты "Зенита" принимают в проекте с 2015 года. За все время акции ее участниками стали 16 зенитовцев, в том числе и Луиш Нету, прощание с которым состоится уже в это воскресенье.

Фото, видео: fc-zenit.ru / Соцсети