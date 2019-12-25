Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о видео-тренировках команды на время карантина

По словам игрока, у многих были проблемы с настройкой трансляции.

Полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Александр Ерохин в интервью официальному сайту сине-бело-голубых объяснил, как проходят тренировки команды в условиях карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

"Сейчас тренерский штаб немного разнообразил нам быт, включил онлайн-тренировки. До этого занимались самостоятельно, сейчас периодически общаемся с ребятами. Уже немного наладили коммуникацию. Сначала было сложно понять, как настраивать видео, чтобы было видно только тренера, показывающего упражнения. У кого-то немного зависало, у кого - еще что-то. Сейчас работаем уже одновременно, в такт - все четко. Примерно минут 30-40. Недавно была тренировка на велотренажерах, все с Иваном Карминати (тренер "Зенита" по физической подготовке - прим.) крутили велосипед, он показывал, задавал темп, все повторяли", - сказал Ерохин.

Александр Ерохин перешел в "Зенит" из "Ростова" в июне 2017 года. В составе сине-бело-голубых полузащитники стал чемпионом России по итогам прошлого сезона. На его счету 89 матчей и 17 голов во всех турнирах. Контракт Александра Ерохина с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2022 года.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее Александр Ерохин рассказал, как едва не стал лыжником.

Фото: fc-zenit.ru