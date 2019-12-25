Полуторагодовалый мальчик обварился кипятком в квартире на Бурцева

Малыш опрокинул на себя кружку с кипятком.

Утром 26 февраля в полицию поступила телефонограмма из детской горбольницы №1. В учреждение привезли полуторагодовалого мальчика в тяжелом состоянии.

Как стало известно Piter.TV, в квартире на улице Бурцева мальчик по неосторожности опрокинул на себя кружку с кипятком и получил значительные ожоги. Семья мальчика не состоит на учете в ПДН, отец работает водителем такси, мать не работает.

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