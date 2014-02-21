Жительница Зеленогорска попала под уголовное дело после падения ее сына из окна

Окно было открыто, а мать оставила ребенка без присмотра.

В полиции Курортного района Петербурга возбудили уголовное дело об оставлении в опасности. Фигуранткой дела стала 26-летняя жительница Зеленогорска, пятилетний сын которой выпал из окна.

Сообщение о падении ребенка из окна дома на участке Ленэнерго поселка Решетниково полиция получила вечером 18 октября прошлого года. Об этом правоохранителям рассказала соседка семьи. Как выяснилось, мать оставила без присмотра своего ребенка в комнате с открытым окном. Мальчик подошел к окну и выпал из него на улицу, ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В отношении матери избрана мера принуждения – обязательство о явке.

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