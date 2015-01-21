В детском саду на Туристской 4-летний мальчик проткнул себе глаз игрушкой

Ребенка увезли в больницу с проникающим ранением роговицы левого глаза с выпадением радужки.

В четверг, 18 февраля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №9. Медики рассказали о госпитализации 4-летнего мальчика с поврежденным глазом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мальчика увезли в больницу в 03:09 ночи 18 февраля из квартиры дома №50 на улице Дибуновской. Выяснилось, что ребенок травмировался днем ранее, 17 февраля, около 12 часов. Находясь в детском саду на Туристской улице, малыш по неосторожности ткнул себе в глаз игрушкой.

В результате у маленького пациента диагностировали проникающее ранение роговицы левого глаза с выпадением радужки. Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии.

Семья, в которой проживает ребенок, полная и благополучная, на учете в ПДН не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли живыми и здоровыми двух потерявшихся школьниц.

Фото: pixabay.com