Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Полуторагодовалая малышка в одном подгузнике сбежала из частного детского сада в Кирове. Ребенку удалось спуститься по тротуару, когда его заметил проезжающий мимо курьер, а также одна из прохожих. Женщина приняла решение забрать девочку домой, после чего позвонила в правоохранительные органы и машину скорой помощи. В настоящее время ребенок возвращен родителям. Они отметили, что малышка пережила сильный стресс, поэтому сильно плачет и не спит несколько ночей подряд.

Родители утверждают, что сотрудники детского сада не заметили исчезновение девочки, хотя её не было больше часа. Инцидент произошел во время сонного часа, когда одна из сотрудниц забыла закрыть калитку. Она вышла из помещения, после чего ребенок проснулся и самостоятельно вышел на улицу. По возвращению работница детсада якобы не заметила отсутствия одного из воспитанников. В детсаду добавили, что ребенок часто просыпалась во время сончаса и шла искать воспитателя.

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Фото и видео: Telegram / SHOT