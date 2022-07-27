Полумарафон "Северная столица" ограничит движение в центре Петербурга

Мероприятие пройдет 6 августа.

В эти выходные, 6 августа, в Петербурге пройдет полумарафон "Северная столица", из-за чего в центральной части города движение будет ограниченным. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту.

В частности, не получится остановиться 6 августа с 00:00 до 23:59 на Сенатской площади, площади Труда от Конногвардейского бульвара до Английской набережной, Конногвардейском бульваре, набережной Крюкова канала и Большой Морской улице.

Кроме того, вводится временное прекращение движения с 04:00 до 16:00 того же дня на Исаакиевской площади (вдоль домов 3-11, вокруг дома 4), Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади, 9, Адмиралтейском проспекте.

С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее на Piter.TV: организации из Ленобласти получили грант на реализацию своих культурных идей.

Фото: полумарафон "Северная столица"