Организации из Ленобласти получили грант на реализацию своих культурных идей

Целых 12 организаций из Ленинградской области получат грант из Президентского фонда культурных инициатив. Финансовая помощь поможет им воплотить свои проекты в жизнь.

Второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив стал удачным для областных организаций. Сразу 12 из них стали победителями, а значит получили гранты на развитие своих идей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Общая сумма финансирования составит 23,7 млн рублей. В конкурсе победили проекты литературный марафон "Я помню", творческая мастерская "Мой Выборг", радиоканал "Притяжение FM", юбилейная "Ударная волна", театр диковинок "Черной курицы", восстановление спектакля "Осторожно, Гулливер!" и многие другие.

Все они теперь смогут полученные средства потратить на реализацию своих проектов, которые внесут вклад в культурную жизнь региона.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти отметили высокий темп проведения капремонта.

Фото: Piter.TV