Полуголая жительница Рубцовска станцевала тверк на ТНТ

Девушка выступила в шоу "Танцы".

Жительница Рубцовска Екатерина Мельникова выступила с откровенным номером в шоу "Танцы" на телеканале ТНТ. Девушка в полуголом наряде исполнила тверк. Выпуск вышел в эфир 17 октября.

Танец Екатерины Мельниковой оценивали четыре члена жюри – хореографы Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, а также солист Большого театра Якопо Тисси. Тверк алтайской танцовщицы понравился профессионалам, и они пропустили Екатерину на следующий этап шоу.

"Я снова в "Танцах", - написала девушка в Instagram.

Новый сезон шоу "Танцы" стартовал на ТНТ 28 августа. Он станет для проекта последним.

Фото: Instagram / keatlin