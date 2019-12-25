Полуголая жительница Рубцовска станцевала тверк на ТНТ

Жительница Рубцовска Екатерина Мельникова выступила с откровенным номером в шоу "Танцы" на телеканале ТНТ. Девушка в полуголом наряде исполнила тверк. Выпуск вышел в эфир 17 октября.
Танец Екатерины Мельниковой оценивали четыре члена жюри – хореографы Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, а также солист Большого театра Якопо Тисси. Тверк алтайской танцовщицы понравился профессионалам, и они пропустили Екатерину на следующий этап шоу.
"Я снова в "Танцах", - написала девушка в Instagram.
Новый сезон шоу "Танцы" стартовал на ТНТ 28 августа. Он станет для проекта последним.
Фото: Instagram / keatlin
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