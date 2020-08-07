Опубликованы первые фото со съемок нового сезона "Танцы" на ТНТ

Последний сезон шоу стартует 28 августа.

28 августа в эфире телеканала ТНТ выйдет последний сезон шоу "Танцы". В сети появились первые фотографии со съемок. Также на официальной странице проекта в Instagram опубликован промо-ролик грядущего сезона.

В последнем сезоне будет по-прежнему три наставника: Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова. Ведущей шоу останется Ляйсан Утяшева. В этот раз из-за пандемии коронавируса все кастинги проходят онлайн. Призовой фонд составит 5 млн рублей.

В интервью изданию "СтарХит" Егор Дружинин признался, что не жалеет об окончании проекта. По его словам, "Танцы" стали бешеным трамплином для многих талантливых танцоров. Эта программа перевернула представления многих о танце, профессии хореографа и танцовщика, заставило людей обратить внимание на танец.

"Это очень ценное событие в нашей стране за последние 7 лет, и, как показала практика, никакое другое танцевальное шоу не смогло этого достичь", - отметил наставник проекта.

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Фото, видео: Instagram / tntancy