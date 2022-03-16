Петербургского росгвардейца, получившего ранение на Украине, поздравили с днем рождения

Его навестили в больнице 15 марта.

Сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии поздравили своего коллегу, получившего ранение, с днем рождения. 33-летний Юрий сейчас находится в больнице.

Росгвардеец получил слепое осколочное ранение в ходе специальной военной операции на Украине. Отмечается, что он до конца выполнил свою боевую задачу. Юрий представлен командованием к награждению государственной наградой.

Во время визита замкомандующего округом генерал-майор Денис Ермаков подарил ему военные часы и торт.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Экспофоруме" проведут Международную выставку передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии