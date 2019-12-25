Инициатива предполагает закупку по карточкам только отечественного продовольствия.

Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки. В данный момент данную субсидию получают около трёх миллионов семей.

"Союз потребителей России" обратился в Минпромторг с инициативой. Об этом пишет газета "Известия".

Предлагается выделять на семью по три тысячи рублей при условии, если она тратит на услуги ЖКХ больше 22% от дохода. Глава Союза Петр Шелищ отметил, что граждане, признанные малоимущими, должны иметь право на приоритет в получении новой субсидии.

Инициатива предполагает закупку по карточкам только отечественного продовольствия.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали в 11 раз чаще заказывать продукты на дом.

Фото: pixabay.com