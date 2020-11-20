Полтора килограмма наркотиков нашли в картонной коробке в лесу под Лугой

По данным экспертизы, в коробке лежали более 600 граммов маковой соломы и 860 граммов марихуаны.

В Лужском районе Ленобласти нашли коробку с наркотиками. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Житель Луги 15 октября на 10-м километре дороги Луга-Осьмино в лесу обнаружил картонную коробку со странными веществами. Странную находку 53-летний мужчина отнёс в полицию.

По данным экспертизы, в коробке лежали более 600 граммов маковой соломы и 860 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция Приморского района обнаружила наркотики в квартире, выехав по сообщению о драке.

Фото: pexels