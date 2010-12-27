В Соляном переулке открылась баскетбольная площадка имени Бурчака

Алексей Бурчик развивал баскетбол в Северной столице. Он являлся мастером спорта СССР, президентом Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и воспитал не одно поколение молодежи.

В Соляном переулке после реконструкции во вторник, 28 августа, открылась баскетбольная площадка имени Алексея Бурчика. На церемонию открытия прибыл губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Об этом сообщают городские СМИ.

Открытие баскетбольной площадки – знаменательное событие для жителей Центрального района, для тех, кто любит спорт. Уверен, что она будет очень востребована мальчишками из близлежащих школ. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Также на торжественной церемонии была Людмила Леонидовна Бурчик, вдова Алексея Петровича. Она пожелала юным баскетболистам любить эту лучшую игру с мячом. После этого губернатор и Людмила Бурчик перерезали традиционную красную ленточку .

Алексей Бурчик развивал баскетбол в Северной столице. Он являлся мастером спорта СССР, президентом Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и воспитал не одно поколение молодежи.

Ранее Полтавченко занялся спортом из-за вызова Рамзана Кадырова.

Фото: gov.spb.ru