Полтавченко занялся спортом из-за вызова Рамзана Кадырова

Губернатор Петербурга принял спортивную эстафету от Рамзана Кадырова и 18 раз "поразил" баскетбольное кольцо.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял спортивную эстафету #выборчемпионов180318 от Рамзана Кадырова. Политик ответил на вызов главы Чечни игрой в баскетбол.

Глава Северной столицы получил приглашение от “брата” из Чеченской Республики. Тот в свою очередь 18 раз поднимал штангу. Полтавченко решил продемонстрировать публике владение баскетбольным мячом. Чиновник 18 раз забросил снаряд в кольцо с разных дистанций.

Напомним, что в преддверии выборов президента России по стране стартовала акция #выборчемпионов180318. В ней принимают участие не только звезды шоу-бизнеса, спорта и политики, но и обычные граждане. Мероприятие является агитационным: таким способом известные личности в стране хотят привлечь молодежь к голосованию мартовских выборах.

Видео: Telegram/Город+

Фото: Вконтакте/Рамзан Кадыров

