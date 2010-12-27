Полтавченко поручил проследить за подготовкой ко Дню знаний

В первый класс в этом году пойдут более 57 тысяч петербуржцев.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко попросил глав района подготовить для школьников настоящий праздник 1 сентября. Об этом губернатор сообщил на заседании правительства Петербурга во вторник, 28 августа.

За оставшееся время подготовки примите все меры, чтобы петербуржцы почувствовали настоящий праздник.

Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

Также очень важно, чтобы дети и в школах, и в детских садах чувствовали себя комфортно. Новые школы в этом году откроют в Красносельском, Невском, Калининском, Приморском и Петроградском районах. В первый класс в этом году пойду более 57 тысяч человек.

В мае в Мурино открыли школу вместимостью более тысячи учеников.

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