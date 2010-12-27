В Мурино открыли школу вместимостью более тысячи учеников

Новая школа располагается на Менделеевском бульваре.

В Мурино открыли вторую общеобразовательную школу на 1175 учеников. Об этом 8 мая сообщает издание "Мойка 78".

Новая школа располагается на Менделеевском бульваре. Проектированием и строительством здания занималась компания Setl City. В школе для учеников оборудовали 3 спортзала, один зал для маломобильных детей и библиотеку с медиацентром. Для младших школьников разработали игровые комнаты и мастерские.

В последнее время в поселке работало лишь одно общеобразовательное учреждение, которое было сильно заполнено учениками. На сегодняшний день там обучаются около 1800 детей. Новое здание поможет разгрузить преподавателей в старой школе. Всего застройщики сдадут около 20 новых школ и детских садов в Петербурге в этом году.

Фото: pixabay.com