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В Смольном педагогов наградили за гуманизацию школ Петербурга
Сегодня, 9:15
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В Смольном педагогов наградили за гуманизацию школ Петербурга

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Эту награду учредили еще 27 лет назад по распоряжению мэра Анатолия Собчака. 

В минувший четверг, 3 октября, власти Петербурга наградили педагогов наградили за гуманизацию школ города. Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня учителя. Сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова.

Учитель нашего города — это звучит гордо. И это не мои слова, а министра и профессионально сообщества

заявил Кириллов

Напоним, что награду учредили еще 27 лет назад по распоряжению мэра Анатолия Собчака. Ежегодно  нагрудный знак вручают победителям и лауреатам конкурса педагогических достижений. Кроме того, награду также получают педагоги, которые внесли выдающийся вклад в развитие системы образования Северной столицы. 

В Смольном отметили, что за 2019 этой награды удостоились 100 педгогов. 

Ранее мы сообщали о том, что Администрация Петербурга объявила конкурс на реконструкцию СКК.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, образование спб, общество, смолбный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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