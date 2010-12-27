В Смольном педагогов наградили за гуманизацию школ Петербурга

Эту награду учредили еще 27 лет назад по распоряжению мэра Анатолия Собчака.

В минувший четверг, 3 октября, власти Петербурга наградили педагогов наградили за гуманизацию школ города. Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня учителя. Сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова.

Учитель нашего города — это звучит гордо. И это не мои слова, а министра и профессионально сообщества заявил Кириллов

Напоним, что награду учредили еще 27 лет назад по распоряжению мэра Анатолия Собчака. Ежегодно нагрудный знак вручают победителям и лауреатам конкурса педагогических достижений. Кроме того, награду также получают педагоги, которые внесли выдающийся вклад в развитие системы образования Северной столицы.

В Смольном отметили, что за 2019 этой награды удостоились 100 педгогов.

Ранее мы сообщали о том, что Администрация Петербурга объявила конкурс на реконструкцию СКК.

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