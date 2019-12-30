В экспериментальном, восьмом классе учатся двадцать девочек, часть из которых — дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей

В четверг, 16 января, стало известно о том, что в Петербургском кадетском корпусе СК РС открыли класс по воспитанию девочек. Об этом сообщает на официальном сайте ведомства.

"В Санкт-Петербургском кадетском корпусе СК России открылся экспериментальный класс для обучения девочек", — сказано в сообщении.

Известно, что в 8-м классе за парты сели двадцать девочек. В пресс-службе ведомства отметили, что часть из них дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Девочки будут изучать не только общеобразовательные предметы, но и предметами, которые необходимы сотруднику Следственного комитета.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 17,5 тысячи учёных оказались моложе 40 лет.

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