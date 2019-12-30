Ежегодно в городе проводится 15 конкурсов, направленных на поддержку научно-образовательной деятельности.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что в Петербурге 17,5 тысячи учёных оказались моложе 40 лет. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам градоначальника Петербурга Александра Беглова, в Северной столице действует программа поддержки молодых ученых. Она распространяе6тся, как на школьников, так и на докторов наук. Как оказалось, в минувшем году в соответствующих конкурсах приняли участие около 7 тысяч учёных. Согласно документам, 1,7 тысячи получили реальную поддержку.

В 2019 также в Петербурге потратили на соответствующие субсидии около 29,4 миллиона рублей. В нынешнем, 2020 году сумму увеличили на 5 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Губернатор Петербурга рассказал о мерах социальной поддержки семьям с детьми.

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