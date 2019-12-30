Губернатор Петербурга рассказал о мерах социальной поддержки семьям с детьми

Особое внимание уделяется многодетным семьям.

Губернатор Петербурга сообщил о том, что "детский" бюджет Северной столицы составляет 5 млрд рублей.

Всего в городе меры поддержки получают 130 тыс. семей. Среди них — ежемесячные выплаты малоимущим семьям в размере прожиточного минимума, единовременная выплата матерям в возрасте от 19 до 24 лет в размере 54 тыс. рублей, материнский капитал при рождении третьего ребенка и последующих и другие.

В послании Совету Федерации президент РФ предложил выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком.

По словам Александра Беглова, особое внимание уделяется многодетным семьям, у которых есть возможность получить жилье или транспортное средство. На данный момент в Петербурге 45 тыс. многодетных семей.

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