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Владимир Путин: расходы на образование с 2000 года  выросли в четыре раза
Сегодня, 17:24
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alexandra08
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Владимир Путин: расходы на образование с 2000 года  выросли в четыре раза

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Путин также подчеркнул, что за 2000-е годы в стране увеличились зарплаты преподавателей и научных работников.

Владимир Путин заявил, что государство с 2000 года в четыре раза увеличило расходы на образование. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В четверг, 26 апреля, в Северной столице начался XI съезд Российского союза ректоров. На мероприятие прибыл Владимир Путин. В рамках съезда Президент выступил с речью о том, что с начала 2000-х годов расходы на образование увеличились в более, чем в четыре раза. Он добавил, что с 2000 по 2016 год расходы на высшее образование выросли с 24,4 миллиарда рублей до 523,3 миллиардов рублей.

Мы видим реальные достижения отечественной высшей школы, это показатель происходящих здесь перемен и их динамика должна нарастать

Владимир Путин, Президент России

Путин также подчеркнул, что за 2000-е годы в стране увеличились зарплаты преподавателей и научных работников. При участии зарубежных ученых в России были созданы исследовательские центры при вузах и современные лаборатории. 

Фото: Piter.TV.

Теги: владимир владимирович путин , новости питера , образование , образование спб , путин
Категории: Новости СПб

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