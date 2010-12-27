Полтавченко пообещал сохранить выплаты крепким семьям Петербурга

Представляя проект бюджета Георгий Полтавченко заявил, что несмотря на предложения упразднить, он сохранил выплаты для семейных пар, проживших вместе 50, 60 и 70 лет.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в среду, 1 ноября, представлял отредактированный проект бюджета на 2018 год перед депутатами Законодательного собрания. Глава города заявил, что сохранит единовременную выплату на юбилей семейной жизни для петербургских пар.

В Северной стоилце отмечающие 50, 60 и 70 лет совместной жизни семьи могут получить единовременную выплату. Ее размер зависит от количество прожитых вместе лет.

Город исполнит свои обязательства по предоставлению семейным парам единовременных выплат. Мне предлагают урезать эту статью расходов. Но моя позиция неизменна: денег на утверждение семейных ценностей мы жалеть не будем. Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

На государственную программу "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" заложено 43,7 миллиарда рублей.

Ранее Piter.tv сообщал, что Полтавченко заверил, что стоимость проезда в 2018 году не вырастет.