Полтавченко заверил, что стоимость проезда в 2018 году не вырастет

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил снова, что в 2018 году стоимость проезда в Северной столице подниматься не будет.

Во время выступления перед депутатами законодательного собрания губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте в 2018 году подниматься не будет.

Планируемые ассигнования позволят сохранить на уровне 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте. Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

По мнению главы города, решение о сохранении стоимости проезда абсолютно оправдано, так как в прошлом году цены на проезд взлетели заметно.

В государственную программу "Развитие транспортной системы" пустят 121 миллиард рублей. Это будет вторая по объему расходов статья бюджета.